في حقه 10 مناشير تفتيش... "شبيّح" مروع الجالية الموريطانية في قبضة الامن

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر مداهمة ليلية من القبض على عنصر اجرامي خطير معروف بكنية "شبيح" بجهة العمران الاعلى روع الجالية الموريطانية بالبراكاجات وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد بساطور .





بالتحري معه اتضح انه محل 10 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من اجل قضايا سلب وعنف شديد،كما تعرف عليه اكثر من 11 شابا وفتاة من الجنسية الموريطانية .



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.



