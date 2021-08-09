ناجي جلول: أعتذر على الحُكم مع النهضة والشاهد مكّن الحركة من الدولة

يطالب بالتحقيق في أملاك الناشطين في نداء تونس والرُخص الممنوحة في فترة حكمهم

اعتذر اليوم الإثنين 09 أوت 2021، أمين عام الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول عن فترة الحكم مع حركة النهضة.وأضاف ناجي جلول خلال استضافته على اذاعة شمس أن نداء تونس شارك في الحكم مع النهضة خوفا من الحرب الأهلية.واتهم جلول رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد بتمكين حركة النهضة من الدولة التونسية.وأشار جلول إلى أن الشاهد مكن النهضة من وزارة تكنولوجيا الاتصال التي اعتمدتها في تزوير الانتخابات .وطالب ناجي جلول بتحقيق عدلي في أملاك وأموال وعقارات الناشطين لحركة نداء تونس.ودعا ناجي جلول إلى فتح تحقيق في الرُخص التي تم منجها في فترة حكم نداء تونس من كان يقف وراءها.وشدد ضيف شمس أف أم على ضرورة فتح تحقيق في المال السياسي والأحزاب والناشطين فيها خاصة حركة نداء تونس وحركة النهضة.