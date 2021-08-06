النهضة تنفي توقيع عقد لوبينغ وتؤكد ان حساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات

أصدرت الجمعة 6 أوت، حركة النهضة بيانا بخصوص ما يتم تداوله خول توقيها عقد لوبينغ في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت من خلاله أنها لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج.وشددت الحركة على خضوعها لإجراءات القانون التونسي مشيرة الي حساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.كما أكدت على أن الحركة لم تقم بأي تحويلات مالية الى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.وكان الناطق الرسمي بإسم محكمة تونس محسن الدالي أكد إنطلاق النيابة العمومية اليوم في عمليات التثبت وجمع المعلومات في الوثيقة التي وقع تداولها ليلة البارحة على صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بعقد ’’لوبيينغ’’ لحركة النهضة.