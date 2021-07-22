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طائرة كويتية محملة بالأوكسيجين تصل تونس

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 22:44قراءة: 0 د, 28 ث
حلت، مساء يوم الخميس 22 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية كويتية محملة بكميات من الأكسجين منحتها دولة الكويت إلى تونس في إطار المد التضامني الأخوي لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وتندرج هذه الشحنة من الأكسجين في إطار الجسر الجوي الذي أقرته دولة الكويت لدعم تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الصحي الصعب.
وقد تم تسلم هذه الكمية الجديدة من مادة الأكسجين بحضور الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وسعادة السيد علي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.

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