طائرة عسكرية كويتية محملة بعشرين طن من الأكسجين و400 أسطوانة اكسجين تحلّ بتونس

حلت، صباح اليوم الثلاثاء 20 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية كويتية محملة بعشرين طن من الأكسجين و400 أسطوانة اكسجين في إطار الجسر الجوي الذي أقرته دولة الكويت لدعم جهود تونس في السيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19.وقد تم تسلم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفوزي المهدي، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وسعادة السيد علي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.