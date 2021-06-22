بعد لقائه سعيّد والغنوشي، لطفي زيتون يلتقي نور الدين الطبوبي

كشف الثلاثاء 22 جوان، القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون أن لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وقال لطفي زيتون في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك إن اللقاء كان “فرصة لتبادل الآراء حول الأوضاع التي تمر بها تونس خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخها".وأشار لطفي زيتون أن الطبوبي” أبدى انشغاله بتدهور الاوضاع المعيشية وتواصل الازمة السياسية وتعطل مبادرة الحوار الوطني” والى انه أكد” على عزم الاتحاد مواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء وإخراج البلاد من أزمتها” .وأكد لطفي زيتون أن المنظمة الشغيلة لها من التقاليد النضالية والرصيد الوطني ما يسمح لها بالتعالي على الخلافات والمناكفات.ويأتي لقاء زيتون بالطبوبي على إثر لقائه كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قبل مقترح الأخير في تنظيم لقاء بينه وبينه سعيّد.