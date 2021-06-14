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كان مسلحا بسكين وعبوة غاز مشل للحركة ...الاطاحة بمجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 09:16 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكّن يوم أمس 13 جوان 2021 اعوان مركز الأمن الوطني بالمروج 03 بمنطقة الأمن الوطني بالمروجات من إلقاء القبض على مصنف خطير يبلغ من العمر 26 سنة قاطن ولاية منوبة محلّ 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا "الإعتداء بالعنف الشديد، السّرقة الموصوفة وعقوق الوالدين".
وبتفتيشه تم حجز سكين كبير الحجم وعبوة غاز مشل للحركة .

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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