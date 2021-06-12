   Om Kalthoum - دليلي احتار  

محمد عبو: نبيل القروي سارق، الغنوشي لازم يتحاسب والرئيس قيس سعيد يجب أن يمر للفعل ويأمر بإيقاف الفاسدين

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 07:50 قراءة: 0 د, 36 ث
هاجم الجمعة 11 جوان، الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
واتهم عبو نبيل القروي بالسرقة والمساهمة في تدمير البلاد وقال " نبيل القروي سرق مليارات وساهم هو وأمثاله في تدمير البلاد ومع ذلك هناك من يتعاطف معه".
وفي سياق اخر تحدث عبو عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واعتبر أنه يجب أن يحاسب مشيرا الي أن الغنوشي أيضا تحوم حوله شبهات فساد تتعلق بتلقيه أموالا من الخارج.
وشدد عبو على ضرورة أن يمر رئيس الجمهورية قيس سعيد الي الفعل في علاقة بملفات الفساد وذلك من خلال إيقاف المورطين في الفساد مؤكدا أن الدستور يسمح له بذلك.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227410

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 12 Juin 2021 à 07h 22m |           

كان صرحا فهوى
حتى مزبلة التاريخ تستنكف عن قبول مثل هذه العاهات



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