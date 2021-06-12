محمد عبو: نبيل القروي سارق، الغنوشي لازم يتحاسب والرئيس قيس سعيد يجب أن يمر للفعل ويأمر بإيقاف الفاسدين

هاجم الجمعة 11 جوان، الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.واتهم عبو نبيل القروي بالسرقة والمساهمة في تدمير البلاد وقال " نبيل القروي سرق مليارات وساهم هو وأمثاله في تدمير البلاد ومع ذلك هناك من يتعاطف معه".وفي سياق اخر تحدث عبو عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واعتبر أنه يجب أن يحاسب مشيرا الي أن الغنوشي أيضا تحوم حوله شبهات فساد تتعلق بتلقيه أموالا من الخارج.وشدد عبو على ضرورة أن يمر رئيس الجمهورية قيس سعيد الي الفعل في علاقة بملفات الفساد وذلك من خلال إيقاف المورطين في الفساد مؤكدا أن الدستور يسمح له بذلك.