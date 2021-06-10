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الفنان أسامة فرحات: النشيد الوطني مسروق ولازم نبدلوه

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 11:30 قراءة: 0 د, 45 ث
أكد الاربعاء 9 جوان، الفنان أسامة فرحات أن النشيد الوطني التونسي نشيد "مسروق" موضحا أنه نشيد مصري تم فقط تغيير مصر بتونس.
وقال خلال استضافته في قناة التاسعة ان " النشيد الوطني مهزلة ويجب تغييره" موضحا أن النشيد للموسيقي المصري زكرياء أحمد داعيا الي العودة لنشيد "ألا خلدي"

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الفيديو: اللحن الاصلي لنشيد حماة الحمى
هذا هو اللحن الاصلي لنشيد حماة الحمى من الحان الموسيقار زكريا احمد وشعر محمد صادق الرافعي ( مصر ) عزف الاوركستر الملكي 1937.. وقد اضاف لهما الشاعر التونسي احمد خير الدين بيتي ''اذا الشعب يوما اراد الحياة '' للشابي وابدلت كلمة مصر بتونس .. وغير في اللحن حسب علمه واصبح نشيد الثورة التونسية لكن النشيد الوطني منذ 1957 الى 1987 هو '' الا خلدي '' للموسيقار صالح المهدي وجلال الدين النقاش .وعاد حماة الحمى كنشيد رسمي وطني منذ 1987 وحتى الان
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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227284

Mahdibey  ()  |Jeudi 10 Juin 2021 à 11h 41m |           
و يسوّقوه في قفّة تونسيّة. ههههه

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 10 Juin 2021 à 11h 13m |           
قال ما نعرفش علاش استغنوا على نشيد ألا خلّدي. وإذا كان ما تحبوش نخوض اللهيب بروح الحبيب نبلوها بروح الشهيد. هاو طلع ما يحشمش. راهو بورقيبة والشعراء والفنانين والجنود امتاعه الكل في نفس المنظومة والكل في قفص الاتهام "وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ" غافر الآية 46

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Juin 2021 à 10h 53m |           
هذا الحقير يريد ان يعود بنا الى العبودية وتقديس بورقيبة "نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن"
والنشيد الحالي ليس مسروقا كما يدعي فلم ينسب لغير اصحابه كما لم يعترض لا الشاعر ولا الملحن على استعماله منذ عشرات السنين
وهو نشيد ثورة التحرير وليس نشيد ثورة الحرية والكرامة



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