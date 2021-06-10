الفنان أسامة فرحات: النشيد الوطني مسروق ولازم نبدلوه

أكد الاربعاء 9 جوان، الفنان أسامة فرحات أن النشيد الوطني التونسي نشيد "مسروق" موضحا أنه نشيد مصري تم فقط تغيير مصر بتونس.وقال خلال استضافته في قناة التاسعة ان " النشيد الوطني مهزلة ويجب تغييره" موضحا أن النشيد للموسيقي المصري زكرياء أحمد داعيا الي العودة لنشيد "ألا خلدي"------------------------------------هذا هو اللحن الاصلي لنشيد حماة الحمى من الحان الموسيقار زكريا احمد وشعر محمد صادق الرافعي ( مصر ) عزف الاوركستر الملكي 1937.. وقد اضاف لهما الشاعر التونسي احمد خير الدين بيتي ''اذا الشعب يوما اراد الحياة '' للشابي وابدلت كلمة مصر بتونس .. وغير في اللحن حسب علمه واصبح نشيد الثورة التونسية لكن النشيد الوطني منذ 1957 الى 1987 هو '' الا خلدي '' للموسيقار صالح المهدي وجلال الدين النقاش .وعاد حماة الحمى كنشيد رسمي وطني منذ 1987 وحتى الان------------------------------------