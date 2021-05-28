لجنة النظام الداخلي تصادق على مجموعة من الفصول المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي

- تمكين الضيوف من اعتماد الهيئة لمتابعة المسار الانتخابي والتنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين،

- إسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري ومزيد توضيح الإجراءات المتبعة،

- مراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

- سحب القواعد المنضمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،

- التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة.

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الجمعة 28 ماي 2021 جلسة شرعت خلالها في مناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وذلك باعتماد منهجية تم إقرارها بإجماع الأعضاء تتمثل في التداول والتصويت على الفصول التقنية والإجرائية التي لا تثير إي إشكاليات أو خلافات وهي محل توافق عديد المتدخلين في العملية الانتخابية.هذا وخلصت اللجنة في نهاية أعمالها إلى التصويت بالإجماع على الفصول 10(جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و30 (جديد) 45 (جديد) و68 (جديد). كما صادقت بأغلبية أعضاءها على الفصول 4(جديد) و52 (نقطة 4 جديدة) و52 (نقطة 8 جديدة) . وقررت استكمال النظر في بقية الفصول وفق ذات المنهجية.