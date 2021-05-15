في اتصال هاتفي مع السفير الفلسطيني بتونس... الغنوشي يؤكد حرص تونس على وقف جرائم الإحتلال في فلسطين

أجرى راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب مساء أمس الجمعة 14 ماي 2021، اتصالا هاتفيا مع سعادة السفير هائل الفاهوم سفير دولة فلسطين بتونس تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر.كما أكد رئيس المجلس على دعم تونس المطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المُقاوم منددا بالجرائم المُرتكبة في حقّه، كما عبر عن مساندته ضدّ محاولات التهجير والاعتداء على المقدسات المنافية لكافة الاعراف والقوانين الدولية، وأشار الى أن تونس ستستخدم كافة الامكانيات من خلال التواصل مع الاطراف الاقليمية والدولية لوقف جرائم الإحتلال المرتكبة ضدّ أبناء فلسطين الصامدة.وعبّر السفير الفلسطيني عن اعتزازه بالموقف التونسي والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني ضد الممارسات الهمجية ومحاولات الاستيطان وتهويد القدس، مؤكدا أن فلسطين تمثل عنوانا للاستقرار في المنطقة والعالم وأنه لا أمن ولا استقرار بدون حل عادل وشامل للحق الفلسطيني مشيرا لضرورة تحرك المجتمع الدولي بمختلف هياكله وبشكل فوري وعاجل لردع الاحتلال عن ممارساته وتجاوزاته القانونية والانسانية والاخلاقية.وتم التأكيد على ضرورة استمرار تنسيق المواقف والتحركات في المرحلة المقبلة في اطار العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.