منوبة : معايدة أطفال معهد رعاية الطفولة بمنوبة

شارك محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 13 ماي 2021 أطفال المعهد الوطني لرعاية الطفولة الاحتفالفي أجواء احتفالية أضفت على المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة حركية ترفيهية وتنشيطية ، شارك وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي ، اليوم الخميس ، الاطفال فاقدي السّند ، فرحة عيد الفطر ،بحضور جمعية اصدقاء المعهد.وقدّم الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي منوبة محمد شيخ روحه، والاطارات المحلية ، الهدايا للاطفال،وتولى زيارة وحدات العيش المخصّصة للأطفال وعددها سبعة وحدات، ومعاينة مختلف الخدمات المسداة وفضاءات ووسائل الترفيه المتوفرة وورشات التكوين.وطالب العاملون بالمعهد،بدعم الموارد البشرية نقص الموارد البشرية وخاصة في صفوف الحراسة و الامهات الحاضنات واللاتي لم يتجاوز عددهن 101 أمّا حاضنة ، يعملن في ظروف صعبة بسبع وحدات بمعدل 20 طفلا في كل وحدة واحيانا اكثر، وهذا ما خلّف ضغطا على الامهات الحاضنات وضاعف عدد المنتفعات بعطل مرضية طويلة الامد .وأشاروا الى ضرورة الاسراع بتسلم المقر الاداري بعد اعادة تهيئته ، مع توفير الاعوان من صنف السوّاق وهو سلك يشهد شغورا كبيرا ، بعد وفاة سائقي المركز وعدم تعويضهما ، هذا مع ضمان طب الاختصاص وخاصة طب الاطفال لتجنيبهم عناء النقل الى مستشفى الاطفال بالعاصمة ،مؤكدين تواجد الطب العام فقطواقترحت مديرة المركز امال خليل خلال الزيارة، إدراج اطفال المعهد حاملي الاعاقة ضمن برنامج السكن الاجتماعي وتوفيرمسكن توكل مسؤوليته الى امهات حاضنات تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة الى ايواء 63 طفلا حامل إعاقة من جملة 127 طفلا مقيما بالمركز تتراوح اعمارهم بين شهر واحد و14 سنة، اضافة الى 54 طفلا معوقا ضمن برنامج الايداع العائلي من جملة 150 طفلا منتفعا بالبرنامج.يشار الى المعهد أحدث بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1971 ومهمته الرئيسية احتضان ورعاية الأطفال الفاقدين للسند العائلي وخاصة منهم المولودون خارج اطار الزواج والمهدّدون والذين سنّهم دون 6 سنوات والعمل على استرجاعهم من طرف عائلاتهم الطبيعية أو إدماجهم لدى عائلات بديلة في إطار التبنّي أو الكفالة أو الايداع العائلي .