النائب المكي زغدود: النشاط الفلاحي غير معني بقانون تضارب المصالح

قال النائب في مجلس نواب الشعب، المكي زغدود، في تصريح لبرنامج الماتينال على اذاعة شمس، إنه مستعد للانسحاب من طلب العروض الخاص بالضيعات الفلاحية في حال ثبت مخالفته للقانون.وأفاد المكي زغدود، اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بأن النشاط الفلاحي غير معني بقانون تضارب المصالح وأنه في صورة ثبت عكس ذلك فإنه على استعداد للانسحاب.وأشار زغدود إلى أنه لم يشتغل منصبه أو علاقاته لكنه قدم ترشحه كغيره من المترشحين وكان بإمكانه الترشح باسم شخص آخر.وكانت منظمة أنا يقظ أكدت في بلاغ الجمعة 30 أفريل 2021 أن النائب المستقل بمجلس نواب الشعب المكي زغدود تحصل على ضيعة تبلغ مساحتها 415 هكتارا بوادي زيتون من ولاية باجة بعد مشاركته في طلب العروض فتح في أوت 2020.وعبرت المنظمة عن استنكارها من مخالفة النائب المنتمي لمجلس نواب الشعب منذ نوفمبر 2019 لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الّذي يحجر على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة.وطالبت المنظمة النائب بالانسحاب من طلب العروض تطبيقا للقانون اتقاء لكل وضعيات تضارب، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاته لأنه لم يحترم منصبه كمشرّع وكان أوّل من خرق التشريع.