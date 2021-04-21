بعد قرار الهايكا ضد الجاسوس: المنتج محمد بوذينة يعتذر عن الإيحاءات

قال محمد بوذينة منتج مسلسل ''الجاسوس'' في تصريح على راديو ''إي أف أم'' الثلاثاء 21 أفريل 2021 امتثال الجهة المنتجة لتعليمات الهايكا وتحفظاتها بخصوص اللغة المعتمدة في المسلسل.وجدد بوذينة اعتذاره عن كل الأخطاء التي ارتكبت عن حسن نية وهذه الأخطاء مقدمة لتحسين المنتوج الدرامي بدليل الانطلاق في عملية إعادة المونتاج.واكد بوذينة بأن هنالك استعداد للاعتذار عبر أي وسيلة كانت وبالطريقة التي ترضي الهايكا.وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أعلنت الثلاثاء 20 أفريل، تأخير بث مسلسل الجاسوس على قناة التاسعة بسبب ما وصفتها العبارات والايحاءات البذيئة والغير لائقة.وأفادت الهيئة بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد رصد الحلقات الأولى من المسلسل المذكور، والذي تلقت الهيئة عديد الشكايات بخصوصه، ومعاينة ما تضمنه من عبارات وإيحاءات وإشارات مبتذلة من شأنها التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين خاصة منهم القصر على اعتبار أن بعض مضامينه لا تتلاءم مع سنّهم ودرجة نضجهم وبالنظر لتوقيت بثّه الذي يسمح بمتابعته من قبلهم.