ميناء حلق الوادي: إحباط محاولتي سفر غير قانونيّة إحداها باستعمال بطاقة إقامة أجنبيّة مفتعلة

تمكنت يوم 18 أفريل 2021 مصلحة الإجراءات الحدوديّة بميناء تونس حلق الوادي من ضبط شخص كان يعتزم محاولة السّفر باستعمال بطاقة إقامة أجنبيّة مُفتعلة.ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العموميّة بالإحتفاظ به من أجل "مسك وثيقة أصلها صحيح والمشاركة في ذلك".كما تمكّنت الوحدة المذكورة اليوم 19 أفريل 2021 من ضبط شخص كان بصدد محاولة إجتياز الحدود البحريّة خلسة وذلك من خلال تعمّده الإختباء بالصندوق الخلفي لسيّارة والده.بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.