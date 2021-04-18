الداخلية تعلن عن العقوبات المفروضة على كل من يخالف قرار منع جولان العربات ووسائل النقل

تطبيقا للإجراءات الصادرة بتاريخ 17 أفريل 2021 في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا والتي جاء فيها وأنه تقرر منع جولان العربات ووسائل النقل الحضري بداية من الساعة السابعة مساء وإلى حدود الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، تُعلم وزارة الداخلية عموم المواطنين وأن مخالفة هذا القرار يترتب عنها ما يلي :- حجز رخصة السياقة وشهادة التسجيل لكل مخالف لمدة 07 أيام.- تحرير محضر عدلي وتمكين السائق من رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ المخالفة.- حجز العربة فعليا لمدة 07 أيام في صورة تكرار ارتكاب المخالفة المذكورة.هذا وتدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد بهذه الإجراءات دعما للمجهودات المبذولة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ومحافظة على سلامة المواطنين.