الصافي سعيد يكشف: أطراف من الرئاسة اتصلت بالجهات القطرية وطلبت منها عدم الاهتمام بالوفد الحكومي الذي زار قطر

كشف الأحد 4 أفريل، النائب صافي سعيد أن أطرافا من رئاسة الجمهورية تدخلت مؤخّرا واتصلت بجهات قطرية وطلبت منها عدم الاهتمام بالوفد الحكومي الذي زار قطر منذ حوالي أسبوعين.
وأوضح الصافي سعيد أن أطرافا من رئاسة الجمهوية قالت للجهات القطرية إن حكومة هشام المشيشي حكومة معطلة وما تتعاملوش معاها مضيفا أن ذلك قيل بطريقة ديبلوماسية.
يذكر أن وفدا حكوميا يتقدّمه وزير المالية علي الكعلي أدّى زيارة عمل الي دولة قطر من 19 الي 23 مارس الماضي وقدّ أكد الوزير اثر عودته أن الزيارة حققت الهدف حسب تعبيره .
وأوضح الصافي سعيد أن أطرافا من رئاسة الجمهوية قالت للجهات القطرية إن حكومة هشام المشيشي حكومة معطلة وما تتعاملوش معاها مضيفا أن ذلك قيل بطريقة ديبلوماسية.
يذكر أن وفدا حكوميا يتقدّمه وزير المالية علي الكعلي أدّى زيارة عمل الي دولة قطر من 19 الي 23 مارس الماضي وقدّ أكد الوزير اثر عودته أن الزيارة حققت الهدف حسب تعبيره .
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