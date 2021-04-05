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الصافي سعيد يكشف: أطراف من الرئاسة اتصلت بالجهات القطرية وطلبت منها عدم الاهتمام بالوفد الحكومي الذي زار قطر

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 09:47 قراءة: 0 د, 30 ث
كشف الأحد 4 أفريل، النائب صافي سعيد أن أطرافا من رئاسة الجمهورية تدخلت مؤخّرا واتصلت بجهات قطرية وطلبت منها عدم الاهتمام بالوفد الحكومي الذي زار قطر منذ حوالي أسبوعين.

وأوضح الصافي سعيد أن أطرافا من رئاسة الجمهوية قالت للجهات القطرية إن حكومة هشام المشيشي حكومة معطلة وما تتعاملوش معاها مضيفا أن ذلك قيل بطريقة ديبلوماسية.


يذكر أن وفدا حكوميا يتقدّمه وزير المالية علي الكعلي أدّى زيارة عمل الي دولة قطر من 19 الي 23 مارس الماضي وقدّ أكد الوزير اثر عودته أن الزيارة حققت الهدف حسب تعبيره .




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223639

Amir1  (Tunisia)  |Lundi 05 Avril 2021 à 10h 15m |           
حقيقة الغرفة المظلمة بدأت تتضح شيئا فشيئا

SOS12  (Tunisia)  |Lundi 05 Avril 2021 à 10h 12m |           
Les (3)

*Une visite de travail à Doha pour le financement de la dite Ville de Vienne à Kairouan.
*Deux visites separées en parallèle , la premiere sous la responsabilité du Ministre de cooperation et l"autre de certains hommes d'affaires UTICA.
Comment Doha va agir avec 3 delegations en conflit du meme pays.
Qu'est ce qu'ils vont dire si Doha accepte tout avec la signature des 3 sur chaque financement.
Ajouté à ce maskara des intervenants entravent des autres
Qatar la Turquie l'Allemagne continuent à soutenir la Tunisie.
La France les EAU l'AS ET l'Egypt utilisent tous les moyens malhonnetes pour remettre les efforts des tnisiens à l'abîme.



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