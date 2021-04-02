علي الكعلي: زيارة قطر حققت الهدف

أكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على وجود رغبة أكيدة وإرادة قوية من جانب دولة قطر وتونس للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليصل لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .وفي حوار ببرنامج تونس هذا المساء على الوطنية وصف الكعلي علاقات تونس بدولة قطر بالأخوية والتاريخية، مؤكدا حرص البلدين على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم كل ما من شأنه النهوض بهذا التعاون إلى آفاق كبرى حتى يصل لمستويات تليق بالتميز الذي تكتسيه العلاقات السياسية.واجابة على سؤال بالشيخ حول زيارتة الى الدوحة، وان كانت حقّقت الهدف علّق على الكعلي بالتالي:" أكّدنا لقطر الشريك الاقتصادي الهام لتونس أننا مخلصون .. .علما أن سنة 2017 مرّت بتونس ظروف اقتصادية صعبة .. اقترضنا من قطر مليار دولار , كنّا أرجعنا نصفه وبعد 10 أيام سوف نرجع ربع المبلغ... وكنت في زيارتي الأخيرة لقطر أكدت أن تونس بلد يلتزم بخلاص مستحقّاته أيا كان ترقيم الوكالات العالمية المختصّة... وبعد 10 أيام سندفع ربع المبلغ والسنة القادمة سندفع الباقي .... علما أن للقطريين محبّة خاصة لتونس ... ولأمير قطر احترام خاص وتقدير كبير لرئيس الجمهورية كذلك لرئيس البرلمان ولرئيس الحكومة ... وكان عدد من المسؤولين أكدوا لنا أنهم يؤمنون بالهياكل والقيادات بتونس وأنهم مستعدّون للاستثمار في الاقتصاد التونسي...ومساندتنا ماليا اذا طلبنا منهم ذلك.... ونحن سوف نطلب منهم ذلك... ونحن ندرس الأن عرضا وبتظافر جهود رئاسة الجمهورية والبرلمان و قريبا سوف نقوم بعملية تعبئة خارقة للعادة...."