سمير ديلو: حديث محمد الناصر عن انقلاب أمر مؤسف ولا معنى له وعبد الفتاح مورو هو من اتصل به وطلب منه العودة الي البرلمان

عبّر الاثنين 29 مارس، القيادي بحركة النهضة عن أسفه من حديث رئيس مجلس النواب السابق محمد الناصر في كتابه، عن محاولة انقلابية من تخطيط حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.وقال ديلو ان حديث محمد الناصر عن انقلاب لا معني له باعتبار ان الانقلاب يقوم به من يملك سلاح وليس البرلمان.وتابع ديلو نافيا رواية الانقلاب قائلا ان محمد الناصر كان يومها مريضا وان من اتصل به ليعود الي البرلمان هو عبد الفتاح مورو واتصل به من الهاتف القار الخاص بالمجلس مشيرا الي انه كان شاهدا على ذلك.