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منفذ عملية باب سويقة كريم عبد السلام يكشف عن المخططين لعملية باب سويقة

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 12:59 قراءة: 0 د, 46 ث
قال أحد العناصر المخططة والمنفذة لعملية باب سويقة كريم عبد السلام، إنه كان وراء مقترح استهداف لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بباب سويقة.

وأضاف كريم عبد السلام، خلال حوار مع برنامج الأنترفيو، بث، اليوم الأحد 21 مارس 2021، على اذاعة شمس , أنه خطط للعملية بمشاركة منجي الرعاش وعماد المغيربي والهادي السعيدي ومصطفى حسين.


كما أوضح أنه اقترح المخطط على مصطفى حسين لكنه رفض العملية إلى اخر لحظة وحاول استعمال سلطته التنظيمية في إلغاء العملية لكنهم رفضوا ذلك عبر التصويت.

وأشار كريم عبد السلام، إلى أن عددا من قيادات حركة النهضة كانوا على علم بالعملية وهم طه بقة وهو عامل بالمنطقة ما يقابله والي تونس وهو مرر للمندوب وهو رضا الشعيدي والمندوب العام توفيق السعيدي.

كما أكد أحد العناصر المخططة والمنفذة لعملية باب سويقة، أن مصطفى حسين ترجاه قبل تنفيذ العملية بإلغائها لكنه رفض ذلك معتبرا أن حسين تم إعدامه رغم أنه عارض العملية منذ البداية .



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222746

Karimyousef  (France)  |Dimanche 21 Mars 2021 à 14h 34m |           
هذه الحادثةالاجراميةالمقيتة تعود الى ثلاثين سنة.اود ...فقط معرفة سن هذا الشخص لأن ملامحه عبر الصورة . هذا لا يعفيه من مسؤوليته الاجراميةو مسؤولية من غرر به

RIADH  (France)  |Dimanche 21 Mars 2021 à 14h 11m |           
Au lieu de se repentir de vouloir enlever la vie à des gens et d’etant la cause d’après ses dires a ce qu’un homme soit condamné et exécuter, il est la tranquille



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