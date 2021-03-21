منفذ عملية باب سويقة كريم عبد السلام يكشف عن المخططين لعملية باب سويقة

قال أحد العناصر المخططة والمنفذة لعملية باب سويقة كريم عبد السلام، إنه كان وراء مقترح استهداف لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بباب سويقة.وأضاف كريم عبد السلام، خلال حوار مع برنامج الأنترفيو، بث، اليوم الأحد 21 مارس 2021، على اذاعة شمس , أنه خطط للعملية بمشاركة منجي الرعاش وعماد المغيربي والهادي السعيدي ومصطفى حسين.كما أوضح أنه اقترح المخطط على مصطفى حسين لكنه رفض العملية إلى اخر لحظة وحاول استعمال سلطته التنظيمية في إلغاء العملية لكنهم رفضوا ذلك عبر التصويت.وأشار كريم عبد السلام، إلى أن عددا من قيادات حركة النهضة كانوا على علم بالعملية وهم طه بقة وهو عامل بالمنطقة ما يقابله والي تونس وهو مرر للمندوب وهو رضا الشعيدي والمندوب العام توفيق السعيدي.كما أكد أحد العناصر المخططة والمنفذة لعملية باب سويقة، أن مصطفى حسين ترجاه قبل تنفيذ العملية بإلغائها لكنه رفض ذلك معتبرا أن حسين تم إعدامه رغم أنه عارض العملية منذ البداية .