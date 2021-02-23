   Sherine - Mafish Marra  

سيد الفرجاني: أطراف في قصر قرطاج تسعى لتعيين محمد عبو رئيسا للحكومة بمباركة النهضة

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 16:41 قراءة: 0 د, 37 ث
قال الثلاثاء 33 فيفري، النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني إن هناك أطراف من داخل قصر قرطاج تسعى إلى تعيين الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو رئيسا للحكومة بمباركة حركة النهضة.

وأوضح سيد الفرجاني في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك "استراتجية المزيد من تعفين الاوضاع ينتهجها كل من م.ع و ط.ك في قرطاج وذلك لهدف بث الاضطراب في الحزام السياسي من اجل اسقاط الحكومة حتى يتسنى رجوع مفاتيح تشكيل المشهد الحكومي لرئيس الجمهورية ثم السعي لتعيين محمد عبو كرئيس حكومة بمباركة النهضة" .


وتابع سيد الفرجاني"ولكن هيهات فالمشيشي أصبح عنوان استقرار الحكومة والبلاد. ولا بد من تقوية الحزام السياسي و بانسجام مع الاغلبية في البرلمان. التنمية وتوفير الشغل و الصحة مع المصالحة الوطنية شرط اساسي لجلب الاستثمار وتحقيق الامان والازدهار لشعبنا وبلادنا".



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 221138

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 23 Février 2021 à 20h 20m |           
Ils peuvent toujours attendre !!!
La réponse 27 février... Le million, le million !!!

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 23 Février 2021 à 19h 00m |           
النقابات التي يسطر عليها اليسار كانت شريكا في الحكم قبل الثورة
وتمادت في الحكم بعد الثورة
وهي العائق الأساسي للإستقرار في البلاد

Afarit  ()  |Mardi 23 Février 2021 à 18h 09m |           
لم أر استحمارا بالقدر الذي عليه أولئك الذين يحملون النهضة
حكم 10 سنوات . أجزم وأقطع أن الحمير أرفع منهم فهما وإدراكا

2011 السبسي
2012/2013 : الترويكا ( بمعنى بسيط أن النهضة حكمت بمشاركة مع حزبين)
2013/14 : جمعة نهضاوي؟
2014/2019 : النداء أصبح نهضة ( رئيس الجمهورية/ رئيس البرلمان/ رئيس الحكومة) من النداء والمسؤولية على النهضة
الصيد/ الشاهد من النهضة
2020 قيس والفخفاخ والنهضة تحكم
سود الله وجوهكم من حمير

RESA67  (France)  |Mardi 23 Février 2021 à 17h 40m |           
M. Ferjani,
Arrêtez de faire des fausses promesses. Vous n’avez rien fait en 10 ans. Votre temps est déjà révolu.

Cartaginois2011  ()  |Mardi 23 Février 2021 à 17h 17m |           
علاش،وفات العباد من البلاد باش نجيبو واحد غير قادر و لا مؤهّل على تسيير حتى برويطة و الّا بسكلات

Essoltan  (France)  |Mardi 23 Février 2021 à 17h 14m |           
SVP , arrêtez de ressusciter les morts ...



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