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ينشط بين باب سويقة وباب سعدون "الدعداع "في قبضة الامن

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 19:59 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بمجرم مصنف خطير جدا معروف بكنية" الدعداع " من متساكني منطقة باب سويقة اختص البراكاجات وبيع الخمور خلسة وبالتحري معه تبين انه ينشط في مجال الاجرام بين باب سويقة وباب سعدون كما اتضح انه محل 7 مناشير تفتيش في قضايا خيانة مؤتمن والسرقة والعنف الشديد وبيع الخمور ..
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض..

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