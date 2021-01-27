ينشط بين باب سويقة وباب سعدون "الدعداع "في قبضة الامن

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بمجرم مصنف خطير جدا معروف بكنية" الدعداع " من متساكني منطقة باب سويقة اختص البراكاجات وبيع الخمور خلسة وبالتحري معه تبين انه ينشط في مجال الاجرام بين باب سويقة وباب سعدون كما اتضح انه محل 7 مناشير تفتيش في قضايا خيانة مؤتمن والسرقة والعنف الشديد وبيع الخمور ..

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض..



