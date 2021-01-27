ينشط بين باب سويقة وباب سعدون "الدعداع "في قبضة الامن

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بمجرم مصنف خطير جدا معروف بكنية" الدعداع " من متساكني منطقة باب سويقة اختص البراكاجات وبيع الخمور خلسة وبالتحري معه تبين انه ينشط في مجال الاجرام بين باب سويقة وباب سعدون كما اتضح انه محل 7 مناشير تفتيش في قضايا خيانة مؤتمن والسرقة والعنف الشديد وبيع الخمور ..
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض..
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض..
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