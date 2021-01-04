   Abdelwahab - الكرنك  

سوسة : إحالة صاحب نزل وعدد من العملة والحرفاء علي المجلس الجناحي ( في حالة سراح ) بمنطقة القنطاوي لخرقهم حظر الجولان

هيثم بوبكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة 2
Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 22:04 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - تولت وحدات الحرس البحري بولاية سوسة يوم الأثنين 4 جانفي 2021 تقديم الأشخاص الذين تم الإحتفاظ بهم منذ مساء يوم السبت الفارط وعددهم 15 نفرا ومعهم صاحب النزل إلي النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ، وذلك علي خلفية تعمدهم تقديم خدمات بالنزل لغير المقيمين به بعد توقيت حظر التجوال. مع تمكين حرفاء من وثائق تفيد أنهم مقيمون بهذا النزل .

وفي هذا السياق صرح لنا السيد هيثم بوبكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 بأن النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 قررت إحالة جميع الأشخاص المحتفظ بهم علي المجلس الجناحي و ابقائهم في حالة سراح ، وذلك لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي .


وأضاف السيد هيثم بوبكر أنه تم أيضا إحالة صاحب النزل والقائم بالإستقبال (في حالة سراح) علي المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية سوسة 2 - بتهمه مخالفة قواعد الحجر الصحي و إقامة شهادة نص فيها علي أمور غير حقيقية بصفة مادية ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر رغم التنبيه عليه مسبقا .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218118

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 11h 19m |           
تصليح للجميع: ليس هناك أصل أو وضيفة أو معنى لكلمة "حريف" في الغة العربية... بل "زبون" هي الصحيحة



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