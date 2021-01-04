سوسة : إحالة صاحب نزل وعدد من العملة والحرفاء علي المجلس الجناحي ( في حالة سراح ) بمنطقة القنطاوي لخرقهم حظر الجولان

باب نات - تولت وحدات الحرس البحري بولاية سوسة يوم الأثنين 4 جانفي 2021 تقديم الأشخاص الذين تم الإحتفاظ بهم منذ مساء يوم السبت الفارط وعددهم 15 نفرا ومعهم صاحب النزل إلي النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ، وذلك علي خلفية تعمدهم تقديم خدمات بالنزل لغير المقيمين به بعد توقيت حظر التجوال. مع تمكين حرفاء من وثائق تفيد أنهم مقيمون بهذا النزل .
وفي هذا السياق صرح لنا السيد هيثم بوبكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 بأن النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 قررت إحالة جميع الأشخاص المحتفظ بهم علي المجلس الجناحي و ابقائهم في حالة سراح ، وذلك لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي .
وأضاف السيد هيثم بوبكر أنه تم أيضا إحالة صاحب النزل والقائم بالإستقبال (في حالة سراح) علي المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية سوسة 2 - بتهمه مخالفة قواعد الحجر الصحي و إقامة شهادة نص فيها علي أمور غير حقيقية بصفة مادية ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر رغم التنبيه عليه مسبقا .
وفي هذا السياق صرح لنا السيد هيثم بوبكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 بأن النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 قررت إحالة جميع الأشخاص المحتفظ بهم علي المجلس الجناحي و ابقائهم في حالة سراح ، وذلك لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي .
وأضاف السيد هيثم بوبكر أنه تم أيضا إحالة صاحب النزل والقائم بالإستقبال (في حالة سراح) علي المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية سوسة 2 - بتهمه مخالفة قواعد الحجر الصحي و إقامة شهادة نص فيها علي أمور غير حقيقية بصفة مادية ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر رغم التنبيه عليه مسبقا .
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