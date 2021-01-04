سوسة : إحالة صاحب نزل وعدد من العملة والحرفاء علي المجلس الجناحي ( في حالة سراح ) بمنطقة القنطاوي لخرقهم حظر الجولان

باب نات -

تولت وحدات الحرس البحري بولاية سوسة يوم الأثنين 4 جانفي 2021 تقديم الأشخاص الذين تم الإحتفاظ بهم منذ مساء يوم السبت الفارط وعددهم 15 نفرا ومعهم صاحب النزل إلي النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 ، وذلك علي خلفية تعمدهم تقديم خدمات بالنزل لغير المقيمين به بعد توقيت حظر التجوال. مع تمكين حرفاء من وثائق تفيد أنهم مقيمون بهذا النزل .وفي هذا السياق صرح لنا السيد هيثم بوبكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بسوسة 2 بأن النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 قررت إحالة جميع الأشخاص المحتفظ بهم علي المجلس الجناحي و ابقائهم في حالة سراح ، وذلك لمخالفتهم قواعد الحجر الصحي .وأضاف السيد هيثم بوبكر أنه تم أيضا إحالة صاحب النزل والقائم بالإستقبال (في حالة سراح) علي المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية سوسة 2 - بتهمه مخالفة قواعد الحجر الصحي و إقامة شهادة نص فيها علي أمور غير حقيقية بصفة مادية ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر رغم التنبيه عليه مسبقا .