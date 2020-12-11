‎ رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق حول التنمية في ولاية قابس

باب نات - في اطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للتنمية للجهات وفق منهجية الحكومة والتي ستشمل كل الجهات أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي على مجلس وزاري مضيق بحضور والي قابس خصٌص للنظر في الاشكاليات التنموية بالجهة.



وقد أقر رئيس الحكومة جملة من القرارات تتعلق بدفع التشغيل بالقطاعين العام والخاص بالجهة ومجالات التنمية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصحة والبيئة والصناعة والطاقة والنقل والفلاحة والسياحة.

كما تقرر تكليف فريق عمل حكومي للتنقل للجهة للاسراع في تنفيذ هذه القرارات.



