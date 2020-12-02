   Chadia - يا حسن  

رئيس الحكومة يأمر بالتدخل الأمني لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 09:53 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاربعاء 02 ديسمبر 2020 على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وذلك لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.

وقد أمر رئيس الحكومة بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 216136

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 11h 25m |           
الحمد لله اللي فاقوا. إن شاء الله نرى أفعال و لا نكون سمعنا زغاريط
ليس هناك شئ اسمه استعمال مفرط للقوة
بجميع اللغات الإسم هو حوالي القوة العامة, و لهم زي و ادوات تمكن من التعرف عليهم و توقع ما يصيبك إن لم تمتثل
من يساندهم يساق معهم

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 11h 16m |           
أرى أن رئيس الحكومة قصّرَ في التَّعاطي الإعلامي في هذا الموضوع؟؟؟
أكيد أنّه حاول التواصل مع الاحتجاجات والمضربين. لكن لم يُعلم الرأي العام والشّعب على المراحل التي تعاطاها قبل أخذ هاته القرارة الأمنية . الذي كان من خلاله جَعْل الرأي العام شاهدا و نذيرا
في ضل هذا الضّباب الإعلامي أو بالأحرى غيابه البتة، من حقّنا أن نشكّ أو نتساءل هل المشيشي "بوليسي" في الحكم وحل الأزمات؟؟؟

ولهاذا مهمة المستشار الإعلامي أكيدة و مهمة جدا. هذا هو المثل الأعلى في نجاعة الاعلام والتواصل بين الصلطة والرأي العام

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 10h 38m |           
ربما سنرى عديد التحركات من بعض المنظمات والاحزاب والنقابات بدعوى التعدي على المعتصمين والمس من حرية الاضراب
لذلك يجب تفادي الاستعمال المفرط للقوى ومنع المعتصمين والمضربين من التواجد داخل مواقع العمل او التعدي على من يدخل ويخرج منها وتعويض المتغيبين عن العمل في الاضراب بانتدابات او تاجير وقتي لتفادي توقف الانتاج
يجب المحافظة على حرية الاضراب وحماية تواصل الانتاج

Hechmi  (Tunisia)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 10h 05m |           
بعد ما إتخذت شريتوا مقرونة، لو كانت هناك هيبة للدولة لم ولن تتعطل مواقع الانتاج ولن تتجرأ هذه المجموعات على غلق موارد أرزاق والضروريات للشعب التونسي وأصبحت الدولة تتجه إلى الخارج تمد يدها وخيراتها معطلة بأيادي خفية مستعملين الشباب العاطل في الواجهة إلى أين يتجه الوضع عموما ....إضراربات غلق ...اعتداءات ولا من مجيب ولا من رادع بقوة القانون الدولة ومسؤولين في سبات عميق أو الدولة تقودها أياد مرتعشة الله أعلم إلى أين تسير الأمور .....



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