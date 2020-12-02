رئيس الحكومة يأمر بالتدخل الأمني لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج

باب نات - أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاربعاء 02 ديسمبر 2020 على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وذلك لتدارس الوضع الأمني بالبلاد.



وقد أمر رئيس الحكومة بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي.



