نبيل حجي: من خور وفساد الدولة باخرة حبوب بقيت 42 يوم في الميناء لتفريغ شحنتها

"تسمعو بالحوكمة ؟ ايجا نعطيكم مثال يبكي.

ديوان الحبوب يحب مالدولة 1550 مليار مقابل دعم الحبوب.

اي، و ديوان الحبوب شنوة حوالو ؟ يخدم مليح ؟ قداش تتكلف عليه طرناطة الحبوب و قداش دعم الدولة ؟ و زعمة انجمو انقصو في الكلفة؟

يا سيدي بن سيدي نهار 15 نوفمبر 2020 خرجت باخرة حبوب من ميناء رادس بعد ما فرغت حمولتها.

تعرفوشي قداش فاتورة المعاليم المينائية اللي باش يخلصها ديوان الحبوب ؟ 450 مليون !

فيهم 380 مليون معاليم رسو.

تعرفوشي علاش ؟ الباخرة تخلص معاليم رسو على كل نهار تعديه على رصيف الحبوب.

تعرفوشي قداش قعدت الباخرة هاذي باش تفرغ حمولتها ؟ 42 يوم .. اي نعم 42 يوم.

حمولة الباخرة 27000 طن من الحبوب.

منطقيا الحمولة تفرغ في 6 ايام على اقصى تقدير (بمعدل اقل من 5000 طن في اليوم)

27 ألف طن في 42 يوم يعني فرغو عباية اقل من زوز سوميات في الساعة.

يقول القايل علاش ؟ ما تنجم تكون كان معدات معطبة او عملة لا تعمل.

قداش الخسارة زعمة ؟ اكثر من 320 مليون.

هاذم باش يدخلو في تكلفة الحبوب و بالتالي في الدعم.

هذا في باخرة وحدة ... و الحسابة تحسب.

اما هذا موش فساد ... مادام الدولة تصرف على خور الدولة."

قال النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه من فساد الدولة وخورها ان باخرة حبوب بقيت 42 يوم في الميناء لتفريغ شحنتها.وأكد نبيل حجي ان ديوان الحبوب سيعمل على دفع مبلغ 450 مليون بينها 320 مليون معاليم رسو.وتابع نبيل حجي " هذه الاموال سيتم اقتذاعها من صندوق الدعم ومن اموال الشعب التونسي".