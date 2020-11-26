الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: تونس ستكون أوّل وجهة للسياح وأنها قادرة على خلق أسواق جديدة

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 26 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية Zurab POLOLIKASHVILI الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.وثمّن رئيس الحكومة مجهودات هذه المنظّمة الدولية لدعم الوجهة السياحية التونسية وسعيها للنهوض بالقطاع السياحي خاصة بعد جائحة كوفيد -19.وفي تصريح بعد هذا اللقاء، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أنّ التعاون بين تونس والمنظّمة يأتي لدعم الوجهة السياحية التونسية على المستوى الدولي خاصة بعد أزمة الكوفيد-19 العالميّة لما يُمثّله هذا القطاع من دور محوري وحيوي على الاقتصاد حتى تحافظ تونس على مكانتها كأفضل الوجهات السياحية في العالم.وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن تونس ستكون أوّل وجهة للسياح وأنها قادرة على خلق أسواق جديدة باعتبارها بلدا آمنا وجاهزا لاستقبال السياح ولها تقاليد في هذا المجال.من جهته اعتبر وزير السياحة الحبيب عمار أن حضور الأمين العام لمنظّمة السياحة العالمية بتونس هو رسالة قويّة تُترجم أهمية القطاع السياحي وبُعده الاستراتيجي في التنمية مؤكدا أنّ تونس ستبقى وجهة سياحية متميّزة عالميّا وخاصّة في المنطقة المتوسّطية.وأضاف وزير السياحة أنه تمّ توقيع اتفاقية تعاون فنّي بين وزارة السياحة والمنظّمة تشمل عدّة مشاريع ودراسات إضافة إلى هبة بـ 200 ألف أورو لبعث سياسة اتصاليّة جديدة مرقمنة خاصة في مرحلة ما بعد الكورونا حتى يستأنف القطاع السياحي نشاطه في ماي أو جوان القادمين ويستقطب السياح لتكون تونس الوجهة المفضلة لهم.