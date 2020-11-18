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فتح المساجد بداية من يوم الاثنين القادم دون صلاة الجمعة
Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 11:41
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وزير الشؤون الدينية: فتح المساجد بداية من يوم الاثنين القادم دون صلاة الجمعة مع الالتزام بالاجراءات الصحية.
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