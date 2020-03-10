   Abdelhalim Hafed - بأمر الحب  

موجة استقالات تعصف بقلب تونس: 11 نائبا يقدمون استقالتهم من الكتلة ومن الحزب على رأسهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث

باب نات - قدم الثلاثاء 10 مارس، 11 نائبا عن كتلة قلب تونس، استقالتهم من الكتلة ومن الحزب على رأسهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي داعين رئيس مجلس النواب بتفعيل استقالتهم من الكتلة.

وتضمّنت وثيقة مطلب الإستقالة، إمضاءات قيادات من الصف الأول في الحزب وهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي وخالد قسومة ونعيمة المنصوري وأميرة شرف الدين وصفاء الغريبي وسهير العسكري ومريم اللغماني وسميرة بن سلامة وحسان بلحاج ابراهيم وعماد أولاد جبريل.


وسيتقلص عدد نواب حزب قلب تونس الي 27 نائب بعد أن كانت تضم 38 نائبا وستحافظ الكتلة رغم ذلك على المرتبة الثالثة بعد النهضة والكتلة الديمقراطية.

  
  
  

rtt-366398b0e15b65afaa427ce5cc94ca9a-2020-03-10 19:49:36






1 de 1 commentaires pour l'article 199527

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 19h 39m |           
هذا دليل واضح على ان المستقلين كانوا مكلفين بمامورية داخل قلب تونس وتم انسحابهم او بالاحرى سحبهم بعد انتهاء المامورية
اما توقيت الانسحاب فيشير بوضوح الى من وظفهم للمامورية
مسكين نبيل القروي وقع التلاعب به وتشليكه في مناسبات عدة متتالية فهل يستوعب الدرس ويبتعد ام هل سيسعى للانتقام؟



En continu

الأربعاء 11 مارس 2020 | 16 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
12°
 18° % 81 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1021°-924°-1119°-1117°-9
  • Avoirs en devises
    19086,2

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,18105 DT        1$ =2,82816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1165,5 MDT
  Abdelhalim Hafed - بأمر الحب
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583901916|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires