موجة استقالات تعصف بقلب تونس: 11 نائبا يقدمون استقالتهم من الكتلة ومن الحزب على رأسهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- قدم الثلاثاء 10 مارس، 11 نائبا عن كتلة قلب تونس، استقالتهم من الكتلة ومن الحزب على رأسهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي داعين رئيس مجلس النواب بتفعيل استقالتهم من الكتلة.وتضمّنت وثيقة مطلب الإستقالة، إمضاءات قيادات من الصف الأول في الحزب وهم رضا شرف الدين وحاتم المليكي وخالد قسومة ونعيمة المنصوري وأميرة شرف الدين وصفاء الغريبي وسهير العسكري ومريم اللغماني وسميرة بن سلامة وحسان بلحاج ابراهيم وعماد أولاد جبريل.وسيتقلص عدد نواب حزب قلب تونس الي 27 نائب بعد أن كانت تضم 38 نائبا وستحافظ الكتلة رغم ذلك على المرتبة الثالثة بعد النهضة والكتلة الديمقراطية.