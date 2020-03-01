رئيس الجمهورية يتلقى درع مجلس وزراء الداخلية العرب

Dimanche 01 Mars 2020
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باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح الأحد 1 مارس 2020 وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومثل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التونسية السعودية من جهة وتثمين دعم تونس المتواصل لمجلس وزراء الداخلية العرب من جهة أخرى.
وقدم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية بالمناسبة درع مجلس وزراء الداخلية العرب .
وإثر اللقاء استقبل رئيس الدولة وزراء الداخلية العرب المشاركين في الدورة السابعة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد بتونس تحت رعاية رئيس الجمهورية.
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح الأحد 1 مارس 2020 وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومثل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التونسية السعودية من جهة وتثمين دعم تونس المتواصل لمجلس وزراء الداخلية العرب من جهة أخرى.
وقدم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية بالمناسبة درع مجلس وزراء الداخلية العرب .
وإثر اللقاء استقبل رئيس الدولة وزراء الداخلية العرب المشاركين في الدورة السابعة والثلاثين التي تنعقد اليوم الأحد بتونس تحت رعاية رئيس الجمهورية.
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Par:keyser3050 (France )
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