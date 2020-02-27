بولبابه سالم لقناة روسيا اليومRT : لولا ضغوط اتحاد الشغل لما ولدت حكومة الفخفاخ .

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- أكد المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة روسيا اليوم أن ولادة حكومة إلياس الفخفاخ كانت بعد أزمة سياسية حادة عاشتها تونس مما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و هما منظمتان عريقتان الى التدخل و الضغط على جميع الأحزاب لتتنازل من اجل المصلحة الوطنية ، و أضاف أيضا أن المنظمة النقابية لعبت دورا محوريا في هذا الخصوص .من جهة أخرى قال بولبابه سالم أن حركة النهضة ناورت لتحسين تواجدها في الحكومة و نجحت في ذلك لافتا النظر الى وجود تنازع نفوذ بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي و رئيس الدولة قيس سعيد باعتبار ان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ يردد دائما أنه يستمد شرعيته من رئيس الجمهورية رغم ان النظام السياسي في تونس شبه برلماني .