الصحبي بن فرج: لازم ناقفو لتونس saison 2

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

" لازم ناقفو لتونس saison 2".

- علّق النائب السابق الصحبي بن فرج على خطاب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ على هامش جلسة منح الثقة لحكومته.وأشار الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن خطاب الياس الفخفاخ لم يختلف عن خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد عند منحه الثقة.يذكر أن يوسف الشاهد قد استخدم مصطلح " لازم ناقفوا لتونس " خلال خطاب تنصيبه.