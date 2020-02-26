Radio Babnet Tunisie  Asala Nasri - ليه الغرور   

الصحبي بن فرج: لازم ناقفو لتونس saison 2

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - علّق النائب السابق الصحبي بن فرج على خطاب رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ على هامش جلسة منح الثقة لحكومته.
وأشار الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن خطاب الياس الفخفاخ لم يختلف عن خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد عند منحه الثقة.

وقال الصحبي بن فرج:

" لازم ناقفو لتونس saison 2".


يذكر أن يوسف الشاهد قد استخدم مصطلح " لازم ناقفوا لتونس " خلال خطاب تنصيبه.




  
  
  

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