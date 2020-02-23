Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

بعد الحجر الصحي: تونسيون عائدون من ووهان الصينية يتحدثون في حكايات تونسية

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
قراءة: 0 د, 12 ث

باب نات - ستكون حلقة حكايات تونسية على قناة الحوار التونسي يوم الاثنين 24 فيفري 2020 خاصة حيث تستضيف سنية الدهماني عدد من المواطنين الذين عادوا مؤخرا من ووهان الصينية ليتحدثوا عن كورونا وتفاصيل مثيرة وخاصة عن تجربتهم مع هذا الوباء الذي يهدد العالم اليوم.


  
  
  

rtt-5973b92cf52e42ec80cb65c3cecd9fac-2020-02-23 19:08:38






0 de 0 commentaires pour l'article 198531



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582519053|198531 3921|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires