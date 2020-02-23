بعد الحجر الصحي: تونسيون عائدون من ووهان الصينية يتحدثون في حكايات تونسية

Dimanche 23 Février 2020



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باب نات

- ستكون حلقة حكايات تونسية على قناة الحوار التونسي يوم الاثنين 24 فيفري 2020 خاصة حيث تستضيف سنية الدهماني عدد من المواطنين الذين عادوا مؤخرا من ووهان الصينية ليتحدثوا عن كورونا وتفاصيل مثيرة وخاصة عن تجربتهم مع هذا الوباء الذي يهدد العالم اليوم.