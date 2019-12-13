Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Tefraa9 Kitir  

النهضة تهنئ الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - هنئت حركة النهضة الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بعد تحقيقه الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت النهضة في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي اليوم الجمعة"بعد اعلان السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس فإن حركة النهضة تهنئ الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الفوز كما تهنئ الشعب الجزائري بنجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي الديمقراطي.


واكدت الحركة على رسوخ العلاقات بين البلدين والذي يدعوا إلى مزيد التعاون والتضامن لما يخدم مصالح الشعبين، التونسي والجزائري ويحقق الاستقرار والرقي في المنطقة..


  
  
     
  

rtt-53fe29850f38fb360cce08cddb8128e0-2019-12-13 20:49:43






0 de 0 commentaires pour l'article 194354



En continu

الجمعة 13 ديسمبر 2019 | 16 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:20 07:23 05:50
18°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 17°
11.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
18°-1720°-1420°-1122°-1221°-15
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576267393|194354 323|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires