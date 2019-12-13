النهضة تهنئ الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- هنئت حركة النهضة الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بعد تحقيقه الفوز في الانتخابات الرئاسية.وقالت النهضة في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي اليوم الجمعة"بعد اعلان السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس فإن حركة النهضة تهنئ الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الفوز كما تهنئ الشعب الجزائري بنجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي الديمقراطي.واكدت الحركة على رسوخ العلاقات بين البلدين والذي يدعوا إلى مزيد التعاون والتضامن لما يخدم مصالح الشعبين، التونسي والجزائري ويحقق الاستقرار والرقي في المنطقة..