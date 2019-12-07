الشاهد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري

Samedi 07 Decembre 2019



باب نات

شركة الديار القطرية

- استقبل رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري.وكان وزير السياحة روني الطرابلسي، افتتح يوم الأحد الماضي ، رفقة وفد من دولة قطر وعدد من الديبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس، المنتجع السياحي الصحراوي انانترا توزر المنجز من قبل شركة الديار القطرية والذي يعدّ واحدا من بين أبرز المنتجعات السياحية المنجزة من طرف الشركة.وصرّح وزير السياحة، بالمناسبة، أن المنتجع الجديد يعدّ فخرا للجهة ولتونس ككل، لاسيما وأن سلسلة نزل أنانترا تصنّف من بين أفضل النزل في العالم، معتبرا المشروع انطلاقة جديدة لولاية توزر التي أصبحت بفضله وجهة العالم أجمع بعد أن كانت في السنوات القليلة الأخيرة منطقة حمراء محجرة على السياح الأوروبيين.يذكر أنّ شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري كانت قد تأسست في 2005 ،كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها.وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيد من الاستقلالية مما أدّى الى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة.وفي نوفمبر 2009 ،حققت الديار القطرية نقلة نوعية في سلسلة مشاريعها بتأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية “الرّيل” ،وذلك في إطار سعيها لتجسيد رؤية قطر المتمثلة في تنفيذ شبكة سكك حديدية وطنية متكاملة في دولة قطر.و اعتباراً من عام 2017 بلغ رأس مال شركة الديار القطرية الى 8 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 39 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 21 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي.