الجزيري لوزير المالية: حاطط زوز صوابع ومتكّي! الأمر يهمّك، تحكيلنا عالنجاح والكفاءة وحتى سكانار ما جبتوش!!

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - انتقد الثلاثاء 3 ديسمبر، النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري، طريقة جلوس وزير المالية وما ورد في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وقال الجزيري مخاطبا وزير المالية " حاطط زوز صوابع ومتكي! الأمر يهمّك، تحكيلي عالنجاح والكفاءة وحتى سكانار ماجبتوش؟؟ وذلك في اشارة لمأساة حافلة عمدون وما صاحبها من جدل حول مستشفيات الشمال الغربي".
وتابع الجزيري مخاطبا وزير المالية "أحنا اليوم نسئلوا فيك ونهار اخر بش يسئلك ربي لذلك تحملوا المسؤولية واعترفوا ولو مرة بالفشل" وأضاف موجها كلامه للوزير "اذا انت ناجح وعبقري مالا نمشيو نروحو فاش قاعدين نعملوا!".
وقال الجزيري مخاطبا وزير المالية " حاطط زوز صوابع ومتكي! الأمر يهمّك، تحكيلي عالنجاح والكفاءة وحتى سكانار ماجبتوش؟؟ وذلك في اشارة لمأساة حافلة عمدون وما صاحبها من جدل حول مستشفيات الشمال الغربي".
وتابع الجزيري مخاطبا وزير المالية "أحنا اليوم نسئلوا فيك ونهار اخر بش يسئلك ربي لذلك تحملوا المسؤولية واعترفوا ولو مرة بالفشل" وأضاف موجها كلامه للوزير "اذا انت ناجح وعبقري مالا نمشيو نروحو فاش قاعدين نعملوا!".
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