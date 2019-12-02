13 ديسمبر 2019 ...آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية من فئات 10 دنانير و5 دنانير المسحوبة من التداول

Lundi 02 Decembre 2019



باب نات





- يعلم البنك المركزي التونسي العموم أنّ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 يمثل آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و 5 دنانير (صنف 1993 و صنف 2008) بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقرّه الرّئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين و جندوبة و المنستير .و بانقضاء هذا الأجل، لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي.