13 ديسمبر 2019 ...آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية من فئات 10 دنانير و5 دنانير المسحوبة من التداول

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - يعلم البنك المركزي التونسي العموم أنّ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 يمثل آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و 5 دنانير (صنف 1993 و صنف 2008) بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقرّه الرّئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين و جندوبة و المنستير .
و بانقضاء هذا الأجل، لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي.
و بانقضاء هذا الأجل، لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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