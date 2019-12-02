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13 ديسمبر 2019 ...آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية من فئات 10 دنانير و5 دنانير المسحوبة من التداول

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - يعلم البنك المركزي التونسي العموم أنّ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 يمثل آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و 5 دنانير (صنف 1993 و صنف 2008) بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقرّه الرّئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين و جندوبة و المنستير .
و بانقضاء هذا الأجل، لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193669

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 02 Decembre 2019 à 14h 17m |           
وأين هي ورقة الخمسة دنانير ؟؟؟

والله فيها البركة



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