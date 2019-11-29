سنية الدهماني لعماد ين حليمة: عندك بن علي معشّش في مخك

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " تصريح زميلها عماد بن حليمة بسبب تصريحه بان الشعب التونسي لا يستحق الاحترام لانه انتخب حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي".
وقالت سنية الدهماني " تصريح بن حليمة غير محترم وهو من الاشخاص الذين لا يقبلون بنتائج الصندوق وفكره من أسباب انهيار المجتمعات وفرض الدكتاتوريات".
وتابعت سنية الدهماني لعماد بن حليمة" عندك بن علي معشش في مخك" مضيفة " بن حليمة يريد ان يتموقع سياسيا من خلال البوز".
وقالت سنية الدهماني " تصريح بن حليمة غير محترم وهو من الاشخاص الذين لا يقبلون بنتائج الصندوق وفكره من أسباب انهيار المجتمعات وفرض الدكتاتوريات".
وتابعت سنية الدهماني لعماد بن حليمة" عندك بن علي معشش في مخك" مضيفة " بن حليمة يريد ان يتموقع سياسيا من خلال البوز".
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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