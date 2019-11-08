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وزارة الداخلية: تصريحات أحد الأمنيين حول وجود مخططات إرهابية ''مجانبة للحقيقة''

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - تعلم وزارة الداخلية أن التصريحات التي أدلى بها أحد منتسبي الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم 08 نوفمبر 2019، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مجانبة للصحة وبأن المعني لا ينتمي إلى اختصاصات مكافحة الإرهاب أو الوحدة المختصة للحرس الوطني، إضافة إلى أنه يتمتع حاليا بإجازة مرض.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم سماع المعني بالأمر من قبل الإدارة على خلفية تصريحات سابقة، كما تفيد وأنه تم فتح بحث إداري في الغرض.


هذا وتؤكد وزارة الداخلية في الوقت ذاته على أن أجهزتها التابعة لمختلف الأسلاك تتناول كل التهديدات الإرهابية بكل جدية مهما كانت مصادرها.

  
  
     
  
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