مخلوف: اتحاد الشغل والسفارة الفرنسية يرفضان مشاركتنا في الحكومة

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- قال االناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تصريح لقناة التاسعة ان كلا من اتحاد الشغل والسفارة الفرنسية وصندوق النقد الدولي ترفض مشاركتنا في الحكم متابعا" ليست الطبقة السياسية من رفضت مشاركتنا.واضاف سيف الدين مخلوف محذّرا" تريدون منا الانسحاب لا مانع لدينا النتيجة ستكون عدم قدرتكم على تشكيل الحكومة وستلجؤون الى قلب تونس.وكانت القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو قالت الثلاثاء 5 نوفمبر، إن اللقاء مع وفد ائتلاف الكرامة يأتي في اطار اكراهات التفاوض وفق تعبيرها.وأفادت بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على موقف التيار الديمقراطي من ائتلاف الكرامة وقالت "نحن نختلف معهم وهوما ما يشبهولناش لا في توجهاتنا ولا رؤيتنا المجتمعية ولا لتصورنا الاقتصادي ولا في الخطاب العنيف ولا العلاقة مع الاتحاد".