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مخلوف: اتحاد الشغل والسفارة الفرنسية يرفضان مشاركتنا في الحكومة

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - قال االناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تصريح لقناة التاسعة ان كلا من اتحاد الشغل والسفارة الفرنسية وصندوق النقد الدولي ترفض مشاركتنا في الحكم متابعا" ليست الطبقة السياسية من رفضت مشاركتنا.
واضاف سيف الدين مخلوف محذّرا" تريدون منا الانسحاب لا مانع لدينا النتيجة ستكون عدم قدرتكم على تشكيل الحكومة وستلجؤون الى قلب تونس.

وكانت القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو قالت الثلاثاء 5 نوفمبر، إن اللقاء مع وفد ائتلاف الكرامة يأتي في اطار اكراهات التفاوض وفق تعبيرها.


وأفادت بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على موقف التيار الديمقراطي من ائتلاف الكرامة وقالت "نحن نختلف معهم وهوما ما يشبهولناش لا في توجهاتنا ولا رؤيتنا المجتمعية ولا لتصورنا الاقتصادي ولا في الخطاب العنيف ولا العلاقة مع الاتحاد".




  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 192198

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 09h 37m |           
لو تعاد الانتخابات سيحصد الاتلاف مقاعد التيار والشعب ويمكن ان يتصدر النتائج😎

Mnasser57  (Canada)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 09h 24m |           
هذه الصحفية تسال وتخاف من الاجابة لانها امام شخص يعرف مايقول ومدرك اشد الادراك ان لا احد يستطيع ان يفضح الفاسدين من الاتحاد وغيره وهذا ما كان يترقبه السعب منذ ستين سنة او اكثر

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 09h 05m |           
من فضلكم انتبهوا لردود فعل المقدمة للبرنامج كيف ردت على سيف الدين عندما اتهم فرنسا والاتحاد للشغل بقولها "لا لا ... هذا كلام خطير ..."
كم من مرة وكم من احد اتهم النهضة ورئيس الدولة والاسلام ولم تتخذ نفس الموقف وكأن لا شيئ يحدث

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 08h 54m |           
هل هي حكومة فرنسية مع حكومة الصبايحية ؟

Ryan81  ()  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 08h 47m |           
ستشارك في الحكم رغم عن أنف فرنسا والإتحاد , الشعب لم ينتخب الإتحاد وزبايته وسيدافع بدمه عن خياراته , زمن اتحاد الخراب والاوتيكا ولى بلا رجعة



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