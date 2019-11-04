المحكمة الإدارية: الإبقاء على نتائج ألمانيا والقصرين وإعادة مقعد لحزب الرحمة في بن عروس

Lundi 04 Novembre 2019
أفاد اليوم الإثنين 04 نوفمبر 2019 الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لاذاعة شمس, أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة أصدرت اليوم حكما بالإبقاء على نتائج الإنتخابات التشريعية كما أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الإنتخابيتين بألمانيا والقصرين.
وأوضح أنه تم إجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب، مؤكدا أن الأحكام نهائية.
وفي ما يلي بلاغ المحكمة الإدارية في هذا الغرض :
الموضوع: منطوق أحكام الجلسة العامة القضائية ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 بخصوص الطور الثاني للتقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
تعلم وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية أنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 خمسة وعشرين حكما (25) بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
و قد قضت الجلسة العامة القضائية :
* بالابقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 اكتوبر 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا و الدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير .
* بإقرار تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.
*برفض جميع القضايا الاخرى .
ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامة القضائية التصريح بالإحدى عشر (11) حكما المتبقي بتاريخ يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019.
وأوضح أنه تم إجراء تعديل جزئي في نتائج دائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب، مؤكدا أن الأحكام نهائية.
وفي ما يلي بلاغ المحكمة الإدارية في هذا الغرض :
الموضوع: منطوق أحكام الجلسة العامة القضائية ليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 بخصوص الطور الثاني للتقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
تعلم وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية أنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 خمسة وعشرين حكما (25) بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
و قد قضت الجلسة العامة القضائية :
* بالابقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 اكتوبر 2019 بالنسبة للدائرة الانتخابية بألمانيا و الدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير .
* بإقرار تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.
*برفض جميع القضايا الاخرى .
ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامة القضائية التصريح بالإحدى عشر (11) حكما المتبقي بتاريخ يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019.
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Par:BABANETTOO (France )
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