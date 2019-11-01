Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hagartak  

سامي الفهري يتراجع عن بث سلسلة ''كشف أسرار حركة النهضة'' ويحذف الومضة من موقع الحوار التونسي

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - حذفت الجمعة 1 نوفمبر قناة الحوار التونسي، الومضة الاعلانية للسلسلة التي أعلنت عن انطلاق بث حلقاتها قريبا والتي تحمل عنوان "كشف أسرار حركة النهضة" من موقعها الرسمية وصفحتيها بموقعي الفايسبوك ويوتيوب.

وكانت أول حلقات هذه السلسلة وفق الومضة المحذوفة تتمثل في حوار أجراه سامي الفهري مع المحامي الطيب بالصادق الذي عبّرت زوجته الإعلامية عربية بن حمادي عن انتقادها له معتبرة أن الفهري يستغل زوجها لتصفية حساباته الشخصية.


وقد تزامن بث الحوار التونسي للومضة مع صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته .

يذكر أن حركة النهضة كانت أصدرت بيانا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لما اعتبرتها حملة تشويه أطلقتها قناة الحوار التونسي ضدّها وأكّدت أنها تحتفظ بحق التتبع القضائي.



  
  
     
  
rtt-eeaa5d7027a2a798fdce79375aa81ffd-2019-11-01 12:25:09






4 de 4 commentaires pour l'article 191960

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 13h 37m |           
سامي الفهري يبين أنه حمار و بغل لا يساق إلا بالدبوز
يكب سعد هاك المحامي الي مرتو طلعت ارجل منو

Ahmed01  (France)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 13h 16m |           
ابتزاز متبادل بين الفريقين
سيُرفع حظر السفر قريبا عن الرجل مقابل ذلك

Karimyousef  (France)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 12h 59m |           
Ces mercenaires ne savent plus quoi faire.c'est la débâcle.
Kais Saïd,avec sa droiture, a fait échouer tous les mensonges et les diffamations, ça passe plus.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 12h 49m |           
كلمة حق👍🇹🇳🗣 :الحبيب بوعجيلة: أصبحت الكلاب سائبة بعد سقوط أعرافهم

"هناك ألسن و أقلام تافهة كان يستعملها أعراف في وظيفة " سفهاء " اي كلاب مسعورة يطلقونها عند الحاجة على قامات محترمة لا تستطيع الاجابة على نطق السفيه لأنه لا يليق بها ان تدخل في معارك مع صغار نفوس و حقراء يشتهرون على حسابهم .

معركة الكلاب السفيهة حين يديرها عرف كبير تكون ممنهجة و منظمة بشكل يضفي عليها قدرا من المعقولية لكن سقوط العرف و استغناؤه على كلاب الحراسة يجعلها كلابا سائبة في شوارع المدينة تنهش بشكل فوضوي و دون ترخيص في الانتصاب القانوني ...

تنظيم قطاع السفهاء و ضمان تقاعد مشرف لهم بعد سقوط اعرافهم يريح البلاد من النباح المنحط الذي ينتهي اليه كلاب بلا سيد ...اعطوهم تقاعدا مريحا او اربطوهم في انتظار مهمة نظامية لدى عرف جديد ....اللعنة كم هم مثيرون للتقزز ."



En continu

الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 4ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:25 15:00 12:10 06:43 05:15
21°
 22° % 68 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1724°-1628°-1822°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (31 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 oct)   990,3 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572612645|191960 13737|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires