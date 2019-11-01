سامي الفهري يتراجع عن بث سلسلة ''كشف أسرار حركة النهضة'' ويحذف الومضة من موقع الحوار التونسي

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - حذفت الجمعة 1 نوفمبر قناة الحوار التونسي، الومضة الاعلانية للسلسلة التي أعلنت عن انطلاق بث حلقاتها قريبا والتي تحمل عنوان "كشف أسرار حركة النهضة" من موقعها الرسمية وصفحتيها بموقعي الفايسبوك ويوتيوب.
وكانت أول حلقات هذه السلسلة وفق الومضة المحذوفة تتمثل في حوار أجراه سامي الفهري مع المحامي الطيب بالصادق الذي عبّرت زوجته الإعلامية عربية بن حمادي عن انتقادها له معتبرة أن الفهري يستغل زوجها لتصفية حساباته الشخصية.
وقد تزامن بث الحوار التونسي للومضة مع صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته .
يذكر أن حركة النهضة كانت أصدرت بيانا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لما اعتبرتها حملة تشويه أطلقتها قناة الحوار التونسي ضدّها وأكّدت أنها تحتفظ بحق التتبع القضائي.
وكانت أول حلقات هذه السلسلة وفق الومضة المحذوفة تتمثل في حوار أجراه سامي الفهري مع المحامي الطيب بالصادق الذي عبّرت زوجته الإعلامية عربية بن حمادي عن انتقادها له معتبرة أن الفهري يستغل زوجها لتصفية حساباته الشخصية.
وقد تزامن بث الحوار التونسي للومضة مع صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر على سامي الفهري وزوجته .
يذكر أن حركة النهضة كانت أصدرت بيانا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لما اعتبرتها حملة تشويه أطلقتها قناة الحوار التونسي ضدّها وأكّدت أنها تحتفظ بحق التتبع القضائي.
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