يوسف الشاهد: تداول ديمقراطي رائع على منصب الرئيس يرسّخ احترام الدستور

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - علق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الجلسة العامة الممتازة بالبرلمان.
وكتب الشاهد في صفحته التدوينة التالية " للمرة الثانية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية تعيش بلادنا تداولا ديمقراطيا على مسؤولية رئاسة الجمهورية. وتتقدم بثبات على طريق ترسيخ احترام الدستور والمؤسسات وإعلاء سلطة الشعب التي يمارسها عبر ممثليه المنتخبين.
مرة أخرى يحق للتونسيين إن يفتخرو بمكسبهم الديمقراطي."
وكتب الشاهد في صفحته التدوينة التالية " للمرة الثانية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية تعيش بلادنا تداولا ديمقراطيا على مسؤولية رئاسة الجمهورية. وتتقدم بثبات على طريق ترسيخ احترام الدستور والمؤسسات وإعلاء سلطة الشعب التي يمارسها عبر ممثليه المنتخبين.
مرة أخرى يحق للتونسيين إن يفتخرو بمكسبهم الديمقراطي."
1 de 1 commentaires pour l'article 191452
En continu
- Hier 21:29 رئيس بلدية المرسى يقدّم إستقالته
- Hier 18:48 الغنوشي لن يترأس الحكومة لكنه سيحسم أمرها..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:02
|17:35
|15:08
|12:11
|06:34
|05:07
|
27°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-21
|21°-17
|22°-17
|22°-17
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 126) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 941) آخر عمليات سبر الآراء..
(131 636) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 756) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 579) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 411) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 061) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 319) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 756) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 540) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 428) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 398) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 643) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 309) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 714) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 256) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 661) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 261) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 328) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 945) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: صورة اليوم : بعد حرب التصريحات بينهما، قيس سعيّد يُعيد الودّ بين الشاهد والزبيدي