يوسف الشاهد: تداول ديمقراطي رائع على منصب الرئيس يرسّخ احترام الدستور

Mercredi 23 Octobre 2019



باب نات

- علق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الجلسة العامة الممتازة بالبرلمان.وكتب الشاهد في صفحته التدوينة التالية " للمرة الثانية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية تعيش بلادنا تداولا ديمقراطيا على مسؤولية رئاسة الجمهورية. وتتقدم بثبات على طريق ترسيخ احترام الدستور والمؤسسات وإعلاء سلطة الشعب التي يمارسها عبر ممثليه المنتخبين.مرة أخرى يحق للتونسيين إن يفتخرو بمكسبهم الديمقراطي."