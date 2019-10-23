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الإعلامي ثامر المكي: بلاتو الحوار التونسي مجموعة ضغط وليست حرية صحافة

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - قال الإعلامي ثامر المكي في مداخلة عبر امواج "الديوان اف ام" ان بلاتو الحوار التونسي هي في الأساس مجموعة ضغط على السياسيين وما تقوم به لا يدخل في إطار حرية الصحافة.
وأضافت ثامر المكي "يمكن ان ندرج تلك الحوارات في اطار حرية التعبير المكفولة بالدستور ولكن الامر لا علاقة له بمهنة الصحافة او بالعمل الصحفي.

وتابع ثامر المكي " العمل الصحفي فيه الحوار والروبرتاج والبورتري والتحقيق وما تقوم به تلك الاطراف "بلاتو للضغط" من جهات لها مصالح سياسية معينة".

وتابع ثامر المكي " حوار مريم بالقاضي مع نبيل القروي يشير الى انها ليست صحفية بل احدى معجبات بالقروي مضيفا " بالقاضي في حوارها قبل الانتخابات الرئاسية مرت مرور الكرام على اسئلة خطيرة للغاية".

وقال ثامر المكي " بلاتو الحوار يشارك فيه محامون اضافة الى شخص يدعي علمه بالاعلام والثقافة كلطفي العماري الذي نفى في السابق وجود احتجاجات في الرديف ابان الحوض المنجمي ودعم النظام ولم يكن يوما مع الشعب".
وتابع ثامر المكي " قناة الحوار التونسي جعلت لخدمة مديرها المتورط في قضايا فساد ونقصد هنا بسامي الفهري".


  
  
     
  
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