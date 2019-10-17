الخطوط التونسية: تأجيل الرحلة عدد TU635 باريس جربة

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- تعلم الخطوط التونسية أنه قد تمّ تأجيل الرحلة عدد TU635 المبرمجة هذا اليوم والقادمة من أورلي باتجاه جربة إلى الساعة السادسة مساء (عوضا عن الساعة 11 و 50 دق صباحا) بتوقيت باريس وتؤكّد أن مسافريها يلقون الإحاطة اللازمة.ويعود هذا التأخير إلى تغيير الطائرة التي كان من المفترض أن تؤمن هذه الرحلة بطائرة أخرى وذلك لأسباب فنية طرأت بعد هبوط الرحلة TU634القادمة من جربة والذي تم في كنف السلامة وفقا للإجراءات المعمول بها.