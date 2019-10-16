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''بين المعاهد" و''دروس دعم تلفزية'' قريبا على التلفزة الوطنية

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - وقّع اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 بمقر وزارة التربية ، حاتم بن سالم وزير التربية والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة والتلفزة الوطنية، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة والتلفزة التونسية .

وتهدف هذه الاتفاقيّة وفق بلاغ لمؤسسة التلفزة إلى بناء شراكة فاعلة بين وزارة التربية ومؤسسة التلفزة التونسيّة قصد إنجاز البرنامج التلفزي " بين المعاهد " وهو برنامج مسابقات شامل موجّه إلى التلاميذ والمدرّسين والفاعلين التربويين بمختلف ولايات الجمهورية وفق شروط الجودة والإبداع.


كما تنص على أن تتولى التلفزة الوطنية بث سلسلة من دروس الدعم لسنوات التاسعة أساسي و البكالوريا بأساليب بيداغوجية معاصرة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

  
  
     
  
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