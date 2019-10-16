اتحاد الشغل يتحدّي ائتلاف الكرامة : غير جرّبوا قلعة حشّاد تجُوها... هامة العامل ما تقدروا تحنوها

Mercredi 16 Octobre 2019



باب نات

غير جربوا قلعة حشاد تجوها ... وتركعوا اتحاد يا خوانه

هامة العامل ما تقدروا تحنوها ... هو رمزنا والرمز عنا أمانه

- نشرت الاربعاء 16 أكتوبر، الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل أبيات شعرية للشاعر علي زمور يقول فيها :ويتزامن نشر الصفحة الرسمية للاتحاد مع تصريحات العضو بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، على القناة الوطنية التي قال فيها إن من جاء بعبارة الاتحاد أقو قوّة في البلاد كذّاب وأن هذا الشعار أكذوبة مشدّدا على أن أقوى قوّة في البلاد هي الشعب التونسي".