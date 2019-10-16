Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - نشرت الاربعاء 16 أكتوبر، الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل أبيات شعرية للشاعر علي زمور يقول فيها :
غير جربوا قلعة حشاد تجوها ... وتركعوا اتحاد يا خوانه
هامة العامل ما تقدروا تحنوها ... هو رمزنا والرمز عنا أمانه
ويتزامن نشر الصفحة الرسمية للاتحاد مع تصريحات العضو بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، على القناة الوطنية التي قال فيها إن من جاء بعبارة الاتحاد أقو قوّة في البلاد كذّاب وأن هذا الشعار أكذوبة مشدّدا على أن أقوى قوّة في البلاد هي الشعب التونسي".
هامة العامل ما تقدروا تحنوها ... هو رمزنا والرمز عنا أمانه
ويتزامن نشر الصفحة الرسمية للاتحاد مع تصريحات العضو بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، على القناة الوطنية التي قال فيها إن من جاء بعبارة الاتحاد أقو قوّة في البلاد كذّاب وأن هذا الشعار أكذوبة مشدّدا على أن أقوى قوّة في البلاد هي الشعب التونسي".
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: اتحاد الشغل يتحدّي ائتلاف الكرامة : غير جرّبوا قلعة حشّاد تجُوها... هامة العامل ما تقدروا تحنوها