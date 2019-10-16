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اتحاد الشغل يتحدّي ائتلاف الكرامة : غير جرّبوا قلعة حشّاد تجُوها... هامة العامل ما تقدروا تحنوها

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - نشرت الاربعاء 16 أكتوبر، الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل أبيات شعرية للشاعر علي زمور يقول فيها :

غير جربوا قلعة حشاد تجوها ... وتركعوا اتحاد يا خوانه
هامة العامل ما تقدروا تحنوها ... هو رمزنا والرمز عنا أمانه



ويتزامن نشر الصفحة الرسمية للاتحاد مع تصريحات العضو بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، على القناة الوطنية التي قال فيها إن من جاء بعبارة الاتحاد أقو قوّة في البلاد كذّاب وأن هذا الشعار أكذوبة مشدّدا على أن أقوى قوّة في البلاد هي الشعب التونسي".





  
  
     
  
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9 de 9 commentaires pour l'article 191074

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 13h 22m |           
à Lechef (Tunisia)


L'ugtt est une caste de corrompus, sorte de refuge politique sous couvert syndical, si non comment expliquer le soutien à Abdelkrim ZEBIDI ???

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 13h 12m |           
Débile qui essaie de se comparer à l'UGTT .
L'UGTT est une structure qui devra exister car c'est le seul modérateur défenseur des citoyens et en conséquence de la nation pour toujours .
Vive l'UGTT !

Elghazali  (France)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 13h 04m |           
اتلا االكرامه ليس له من الكرامه الى الاسم فهم اتلاف الفوضى والهمجيه والدعويه الي الكره والحقد تونس ليست بحاجه لهادا

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 13h 03m |           
à l'instar du pluralisme des partis politiques, il faut instaurer un pluralisme syndical

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 59m |           
الإتحاد هو أكبر منظومة فساد في تونس.

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 46m |           
Un discours de bas étage, sorte de ruminements de délinquant de droit commun, un petit bandit, petite frappe ...

L'ALLIANCE AL KARAMA est leur cauchemar ... Gloire à Zied, Seif Eddine, Rached Khiari, Dali et autres ...

l'UGTT est une organisation terroriste sous couvert de syndicat ...

Aziz75  (France)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 43m |           
أكثر من 30 ألف إضراب منذ إندلاع الثورة سببها الاتحاد و لأمور إيديولوجية بحت.هذا السرطان ينبغي ازالته.إنتهى مع الحبيب عاشور .ينبغي تعدد النقابات.

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 43m |           
يوسوقون ان الطبوبي او جراد او بوعلي المباركي هم الاتحاد والاتحاد هو افراد العصابة لا ياسيدي الاتحاد هو اتحاد حشاد المنظمة العريقة اما احنا ضد العصابة التي اختزلت الاتحاد في شخصها هذه العصابة احتمت بالطبقة الشغيلة لتبتز البلاد والعباد سحقا لكم عصابة السراق

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h 35m |           
مع الاسف الشديد كيف منظمة بهذا الحجم عليها مسؤولون يخاطبون الناس بهذا المستوى.



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