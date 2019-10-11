بلغت قرابة 640 هك منذ انطلاق حملة الاسترجاع : الدولة تسترجع 4,5 هك من أراضيها المستولى عليها بصفاقس

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - في إطار حملة استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أمس الخميس 10 أكتوبر 2019 في ولاية صفاقس عقارا دوليا فلاحيا على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السّلط الأمنية.
وتبلغ مساحة العقار الدولي الفلاحي المسترجع 4 هكتارات ونصف مشجّر بـ 80 أصل زيتون كائن بعمادة العوادنة من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس.
وقد تعهدت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار للتسريع في إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية وفق الطرق الادارية والقانونية المعمول بها حتى يضطلع بوظيفته التنموية في أقرب الآجال.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع بولاية صفاقس قرابة 640 هك.
وتبلغ مساحة العقار الدولي الفلاحي المسترجع 4 هكتارات ونصف مشجّر بـ 80 أصل زيتون كائن بعمادة العوادنة من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس.
وقد تعهدت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار للتسريع في إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية وفق الطرق الادارية والقانونية المعمول بها حتى يضطلع بوظيفته التنموية في أقرب الآجال.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع بولاية صفاقس قرابة 640 هك.
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- Hier 19:06 آري بن ميناشي والحوار المصادر
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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