الافراج عن نبيل القروي

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - محكمة التعقيب تأذن بالإفراج عن المتهم نبيل القروي، بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة
يتبع يتبع يتبع
يتبع يتبع يتبع
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