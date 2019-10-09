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الافراج عن نبيل القروي

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - محكمة التعقيب تأذن بالإفراج عن المتهم نبيل القروي، بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة

يتبع يتبع يتبع



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 190677

Daghbaji  ()  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 17h 07m |           
اردتم أن ترضوا البعض لكنكم اغضبتم البعض الآخر وا

Bensa94  (France)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 17h 05m |           

أكبر مهرّب في القصرين أصبح نائبا
en plus il est condamné à 20 ans de prison,
alors pourquoi tout ce cinéma

Daghbaji  ()  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 16h 59m |           
برافو...قضاء مستقل...
اجتماعات مراتونية الأمس واليوم:
ريس الجمهورية وزير العدل جمعية القضاة رئيس القضاة الإداريين وأخيرا أعطي الأمر إلى محكمة التعقي

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 16h 57m |           
إذن على القضاء العسكري أن يتلقفه بتهمة الخيانة العظمى .

Carlos73  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 16h 53m |           
خير خلي نرتاحو مالبكاء متاعو
وقيس سعيد رئيس مانغير متكسر راسك



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الأربعاء 09 أكتوبر 2019 | 10 صفر 1441
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