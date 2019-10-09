الافراج عن نبيل القروي

Mercredi 09 Octobre 2019



وات - محكمة التعقيب تأذن بالإفراج عن المتهم نبيل القروي، بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالةيتبع يتبع يتبع