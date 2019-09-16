بولبابه سالم: تونس العميقة هزمت الدولة العميقة

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان نتائج الانتخابات الرئاسية اثبتت ان التونسيين لا يبالون بخطابات التجييش و التضليل التي تمارسها البروباغندا الاعلامية ،،و اضاف في برنامج "هنا تونس "الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان تونس العميقة و المهمشة لقنت درسا للنخبة الغارقة في مشاكل ثانوية و هزمت الدولة العميقة بامكانياتها الضخمة .و قال ان الاستاذ قيس سعيد كسب القلوب ببساطته و تواضعه و رفضه تسلم منحة الانتخابات و ان الشباب التف حوله و نسبة الذين صوتوا له منهم تقدر ب 40 % مؤكدة ان نسبة المشاركة محترمة عموما 45% .