بولبابه سالم: تونس العميقة هزمت الدولة العميقة

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان نتائج الانتخابات الرئاسية اثبتت ان التونسيين لا يبالون بخطابات التجييش و التضليل التي تمارسها البروباغندا الاعلامية ،،و اضاف في برنامج "هنا تونس "الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان تونس العميقة و المهمشة لقنت درسا للنخبة الغارقة في مشاكل ثانوية و هزمت الدولة العميقة بامكانياتها الضخمة .
و قال ان الاستاذ قيس سعيد كسب القلوب ببساطته و تواضعه و رفضه تسلم منحة الانتخابات و ان الشباب التف حوله و نسبة الذين صوتوا له منهم تقدر ب 40 % مؤكدة ان نسبة المشاركة محترمة عموما 45% .
و قال ان الاستاذ قيس سعيد كسب القلوب ببساطته و تواضعه و رفضه تسلم منحة الانتخابات و ان الشباب التف حوله و نسبة الذين صوتوا له منهم تقدر ب 40 % مؤكدة ان نسبة المشاركة محترمة عموما 45% .
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Par:mandhouj (France )
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