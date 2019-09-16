Radio Babnet Tunisie On Air: Sonia Mbarek - Inta fehem  

بولبابه سالم: تونس العميقة هزمت الدولة العميقة

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان نتائج الانتخابات الرئاسية اثبتت ان التونسيين لا يبالون بخطابات التجييش و التضليل التي تمارسها البروباغندا الاعلامية ،،و اضاف في برنامج "هنا تونس "الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان تونس العميقة و المهمشة لقنت درسا للنخبة الغارقة في مشاكل ثانوية و هزمت الدولة العميقة بامكانياتها الضخمة .

و قال ان الاستاذ قيس سعيد كسب القلوب ببساطته و تواضعه و رفضه تسلم منحة الانتخابات و ان الشباب التف حوله و نسبة الذين صوتوا له منهم تقدر ب 40 % مؤكدة ان نسبة المشاركة محترمة عموما 45% .



  
  
     
  
rtt-3f0a4c39c931b999d291fb9686a69914-2019-09-16 17:54:49






0 de 0 commentaires pour l'article 189220



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 16 سبتمبر 2019 | 17 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:46 12:21 06:02 04:34
30°
 29° % 55 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-2333°-2533°-2432°-2331°-22
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568655979|189220 1062|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires